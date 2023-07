Murten im Bann der sieben Weisen

Der Bundesrat hat sich für das Erinnerungsfoto seines Schulreislis auf dem Murtner Welsch versammelt.



Murten | Der Gesamtbundesrat hat im Rahmen seines jährlichen Schulreislis Murten besucht. Von Schwarzsee her kommend traf er sich nach dem Mittagessen mit der Bevölkerung bei der Französischen Kirche – auf dem Welsch – zu einem Umtrunk.

Auf dem Murtner Schlossturm war am Tag zuvor die Freiburger Fahne eingeholt und dafür die Schweizer Fahne gehisst worden. Das Schlosstor erstrahlte in den frischen Kantonsfarben, und überall im Stedtli schmückten Murtner, Freiburger und Schweizer Fahnen die Häuser. Auch der Brunnen mit den drei Rittern vor dem Rüebeloch blieb noch von der Solennität her geschmückt. uh

