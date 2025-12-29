Murten on Ice – die grosse Hüttengaudi

Zwei der drei Rampenhirsche bringen mit der Unterstützung von Denis Bergstein das Eisbahn-Holzchalet bereits beim Einzug zum Kochen. Erich Mohler und Dieter Ledermann, beide aus Murten. Haben viel Spass auf dem Eis: Simon Pfister mit Liv und Zoë. Amir Garbaa, Courgevaux, Fabrice Scholler, Ried, Josua Merz, Murten. Buvette-Team «3 Ma’s»: Marianne Siegenthaler, Manuela König, Marianne Ramseier. Simon Aegerter, Murten, Pädu Schütz, Courgevaux, und Nils Gutknecht, Murten. Marylin Clottu, Cudrefin, Denise Maibach, Bellerive und Silvia Lehmann, Schiffenen. Markus Schori, Schiffenen, Gerhard Tschannen, Uttigen, mit Daniela Neuhaus, Münchenwiler. Denis Bergstein aus dem Sense-Oberland. Aus Galmiz: Andrea und Marcel Hurni.



Murten | Am 27. Dezember 2025 war nicht nur auf der Eisbahn mächtig was los; drinnen im rustikalen Holzchalet herrschte mit den Rampenhirschen und Denis Bergstein Partystimmung, sodass niemand mehr frieren musste. Das Buvette-Team bot seinen Gästen nebst einer grossen Auswahl an Getränken auch kleine Köstlichkeiten und Snacks an. Draussen – bei winterlichen Temperaturen – drehten Schlittschuhläuferinnen und -läufer auf dem Eis ihre Runden oder jagten dem Puck hinterher.

Sandra Schüpbach