Der Seebezirk schwänzt die kommenden Staatsratswahlen

Schon jetzt ist klar: Ab nächstem Jahr wird kein Seebezirkler mehr im Staatsrat sitzen.

Murten | Das Kandidierendenfeld für die kommenden Staatsratswahlen nimmt Formen an. Schon jetzt ist klar,

dass keine der etablierten Seebezirkler Parteien eine Kandidatur anstrebt.

Nach zehn Jahren Präsenz in der Kantonsregierung durch den Volkswirtschaftsdirektor Olivier Curty aus Murten ist jetzt schon klar, dass der Seebezirk in der kommenden Legislatur wieder nicht mehr im Staatsrat vertreten sein wird. FDP, Mitte und SVP hatten schon frühzeitig kommuniziert, dass sie als bürgerliches Bündnis in die kommenden Staatsratswahlen vom 8. November einsteigen werden. Dies bedeutet, dass sie mit zwei FDP-, zwei Mitte- und einer SVP-Kandidatur antreten, um die bisherigen fünf bürgerlichen Sitze zu behalten. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 10. Juni 2026.