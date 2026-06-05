Murten stoppt den Abwärtstrend, aber Finanzlage bleibt kritisch

Für künftige Grossprojekte muss sich Murten zunehmend verschulden.



Murten | Die Rechnung von Murten fiel besser aus als budgetiert. Dennoch reichen die Einnahmen nicht aus, um die geplanten Grossprojekte zu finanzieren. Dafür muss sich die Gemeinde zunehmend verschulden.

Eine deutlich bessere Rechnung als erwartet konnte der Gemeinderat am Mittwochabend dem Murtner Generalrat präsentieren. Die Rechnung 2025 schliesst mit einem operativen Defizit von 400’000 Franken und fällt damit um 2,5 Millionen Franken besser aus als budgetiert. «Erfreulich ist auch, dass wir den Abwärtstrend der letzten Jahre stoppen konnten», kommentiert der zuständige Gemeinderat Andreas Aebersold. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 5. Juni 2026.