Murtner feiern mit Bundesrat Martin Pfister und dem Fulehung

Murten zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im Flaggenschmuck.



Murten | Die Feierlichkeiten 550 Jahre Murtenschlacht erreichen am Wochenende ihren Höhepunkt. Zusätzlich zur traditionellen Solennität und dem Murtenschiessen gibt es weitere Anlässe über vier Tage.

Am 22. Juni jährt sich der Sieg der Eidgenossen gegen den Burgunderfürsten Karl den Kühnen bei Murten zum 550. Mal. Dem Sieg bei der Murtenschlacht wird jedes Jahr durch das Schulfest Solennität gedacht. Dazu findet in der Regel am Sonntag nach dem Murtenschlachtsdatum das Historische Murtenschiessen auf dem Bodemünzi statt, da, wo Karl der Kühne sein Führungszelt aufgestellt hatte. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 16. Juni 2026.