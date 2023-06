Erfolgreiches Feldschiessen in Fräschels

Der Einzug der Sektionen mit ihren Fahnen im Festzelt des Feldschiessens des Seebezirks 2023 in Fräschels.



Fräschels | Am Feldschiessen des Seebezirks in Fräschels 2023 nahmen 1154 Schützinnen und Schützen teil. Joëlle Rigolet aus Gurmels ist Schützenkönigin und Jean-Marc Sciboz aus Guschelmuth ist Schützenkönig über 300 Meter.

«Wir haben damit gerechnet, dass es in diesem Jahr weniger sind», sagte Hans-Etter, Präsident des Schützenbundes des Seebezirks, und rechnete vor, dass gegenüber dem letzten Jahr 45 Teilnehmende weniger an das Feldschiessen gekommen sind. Teilgenommen haben 916 Schützinnen und Schützen auf 300 Meter und 238 Pistolenschützinnen und Schützen auf die Distanz von 25 Metern, also insgesamt 1154 Personen aus dem Seebezirk und aus den bernischen Sektionen. tb

