Nachbarn buhlen um Berufswachwuchs

Die Berufsmesse Start! im Forum Freiburg hat letzte Woche einen Eindruck von den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Kanton gegeben. Bis zu 300 Berufe stehen für eine Lehre zur Auswahl.





Murten | Die Berufslehre ist ein Erfolgs-modell. Den Jugendlichen stehen zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Am Wirtschaftsforum des Regionalverbandes See erhielten die Teilnehmenden am Mittwoch einen Einblick, wie die Situation im Kanton und im Seebezirk aussieht.

Die Firma Johnson Electric in Murten ist mit 650 Mitarbeitenden einer der grössten Arbeitgeber des Bezirks und mit 21 Lernenden auch einer der wichtigsten Ausbildungsbetriebe. Vor allem im technischen Bereich bildet das Unternehmen aus. Aber sie hätten auch angehende kaufmännische Angestellte, präzisierte am Mittwochabend am Wirtschaftsforum See der Ausbildungsverantwortliche von Johnson Electric, Etienne Baechler. uh

