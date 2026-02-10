Ein Abend im Zeichen des Weitergebens

Murten | Das Wirtschaftsforum See fand am Donnerstag, 5. Februar 2026, ab 18 Uhr im Betrieb der Haldimann AG statt. Es befasste sich mit der strategischen Frage der Unternehmensnachfolge in KMU zwischen zwei Generationen. Am Beispiel der Haldimann AG wurden die Schlüsselfaktoren einer erfolgreichen Nachfolge beleuchtet: Wann und wie wird die Übergabe vorbereitet? Welche Rolle spielen Familie, Management und Verwaltungsrat? Wie lässt sich die DNA des Unternehmens bewahren und gleichzeitig an neue Märkte, Erwartungen, Technologien adaptieren?

Sandra Schüpbach