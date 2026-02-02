Der Match des Jahres

Markus Zürcher, Muntelier, und Hene Kramer, Galmiz. Werner Günthör, Schiedsrichter, Mischu Bauer, Speaker, und Bruno Knutti, Schiedsrichter. Heikle Situation vor dem Freiburger Goal. Dädu Marthaler, Muntelier, Bäggu Lüthi und Rolf Hügli, beide Murten. Reni Hügli, Murten, mit Roger Ramseier, Meyriez. Spielten für den SC Bern: Urs Pfeuti und Philippe Fuhrer. Raphaël Berger und Christian Hofstetter spielten für den HC Gottéron. Priscilla Hostettler, Meyriez, und Marianne Schärer, Murten. Andreas Hug und Jasmine Seiler, beide Murten. Anika und Fränzi Frei, Murten. Marianne Siegenthaler und Stephane Moret von Murten Tourismus, mit Sarah Eggenschwiler, Chefin Murten on Ice.



Murten | Im Rahmen von «Murten on Ice» fand am letzten Sonntag die 14. Ausgabe von «Oldies but Goldies» statt. Rund 20 ehemalige Schweizer Eishockeyspieler spielten symbolisch in den Tricots des HC Gottéron und des SC Bern gegeneinander und erfreuten in einem Freundschaftsspiel das zahlreich erschienene Publikum. Beim Endspielstand von 6:6 fand das obligate Penaltyschiessen statt, welches die «Freiburger» für sich entschieden. Spielfreude, Freundschaft und Humor dominierten, und der ehemalige Fribourg-Gottéron-Spieler Mario Rottaris bestätigte am Schluss, dass der Event auch 2027 wieder stattfinden wird.

Willi Piller