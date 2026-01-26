Bénévoles am Lichtfestival Murten

Jürg Grunder und Luca Schild, beide Murten Tourismus. Jacques-Alex und Karin Ischi, Meyriez. Manuiva Brodien, Aigle, Rolf Reinhard, Murten, und Annamaria Bernasconi, Bern. Didier Waeber, Miséry, und Uli Lirgg, Avenches. Pierre Aufranc, Jeuss, und Ivan Mariano, Murten. Fritz Wüthrich, Peter Sperner und Kostas Kafandaris, alle Murten. Ludo Droz, Neuchâtel, und Ursula Hänni, Kerzers. Die Zuschauer stehen im Mittelpunkt der Arteplage „Magic Drops“ von Adrian Scherzinger im Schlosshof Murten. Nelly Gutknecht, Murten, und Daniela Tschannen, Salvenach. Evyane Baumann, Portalban, und Laurence Borel, Morat. Gabriela und Joëlle Sandoz, Corcelles-près- Payerne.



Murten | Wie viele andere Veranstaltungen ist auch das Lichtfestival Murten auf freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen. So sind bei der diesjährigen Ausgabe rund 300 Bénévoles im Einsatz. Dank Ihnen läuft der Grossanlass reibungslos ab und wird für die Besuchenden zum unvergesslichen Erlebnis. Wer ebenfalls zum guten Gelingen des Festivals beitragen will, kann sich auf der Homepage des Lichtfestivals anmelden.

Willi Piller