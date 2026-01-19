Närrischer Machtwechsel

Ausgelassene Stimmung vor dem Rübenloch. Die beiden Co-Präsidenten der FGM: André Kaltenrieder, Sugiez, und Daniel Neuenschwander, Murten. Mit Fackeln durch die Nacht: Jessica Schmid, Kerzers, und Gabriel Koch, Murten. Zwei Steampunks: Robin Ramseier, Meyriez, und Nils Gutknecht, Murten. Pascale Kübler, Gurbrü, Roswitha Zenhäusern, Kerzers, Barbara Jann, Kerzers, und Ursula Ledermann, Ulmiz. Evelyne Hug und Beat Baeriswyl, Murten. Thomas Bättig und Jasmin Willenegger mit Eline und Molan, Murten. David und Adriane Brönnimann mit Rahel und Roberto Merli, alle Murten. Elisabeth Jutzeler, Salvenach, und Enrico Jutzeler, Murten. Das abtretende Prinzenpaar: Andrea I und Pesche V Schmutz, Muntelier. Das Prinzenpaar der Murtner Fastnacht 2026: Urs V und Gaby I Leuenberger, Mühleberg.



Murten | Vergangenen Samstagabend war es so weit: Das bestgehütete Geheimnis der Welt wurde gelüftet. Vor dem Rübenloch wurde nämlich das neue Prinzenpaar der Fastnacht Murten 2026 präsentiert. Mit Prinz Urs V und Gaby I übernahmen zwei eingefleischte Fastnächtler das Zepter. Sie wurden von den Cliquen herzlich begrüsst und alle begaben sich anschliessend gemeinsam zum Hilari mit dem Thema «Steampunk Freak Show».

Willi Piller