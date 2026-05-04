Flugpioniere aus dem Murtenbiet

Die neue Sonderausstellung von Museumsdirektor Leonard Riesen widmet sich der Geschichte der Flugzeugpioniere in der Region.

Murten | Mit einer neuen Sonderausstellung erinnert das Museum Das Depot an die Flugpioniere aus der Region. Gleichzeitig blickt Direktor Leonard Riesen auf zehn Jahre Museumsgeschichte zurück.

Auf dem neu gebauten Flugplatz in Avenches versammeln sich die Menschen in Massen zur ersten Flugschau der Schweiz. Man schreibt den 2. Oktober 1910. Für die Anreise zu diesem Spektakel werden gar Spezialzüge eingesetzt. Am Start stehen drei Flugpioniere aus dem Murtenbiet: Ernest Failloubaz, René Grandjean und Georges Cailler. Ganz ungefährlich war die Angelegenheit allerdings nicht, erklärt Leonard Riesen, der am Sonntag im Murtner Museum Das Depot eine neue Sonderausstellung über diese Pioniere eröffnet hat: «Das waren schon ziemlich abenteuerlustige Leute.» Tatsächlich gibt der Flugzeugmotor damals nicht selten mitten in der Luft den Geist auf. Auch ein plötzlicher Windstoss kann einem Erkundungsflug ein fatales Ende bereiten. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 5. Mai 2026.