Jetzt wird auch der Seebezirkler Staatsratssitz frei

Sie sorgen für einen spannenden Wahlherbst (v.l.): der abtretende Polizeikommandant Philippe Allain, der abtretende Staatsrat Olivier Curty, der abtretende Oberamtmann Christoph Wieland.

Seebezirk | Olivier Curty (Mitte) tritt nicht mehr zu den Staatsratswahlen an. Der Murtner möchte stattdessen 2027 für den Nationalrat kandidieren. Nun sind die Seebezirkler Parteien erneut gefordert.

Beide galten als sichere Anwärter auf eine Wiederwahl, beide wussten das ganze bürgerliche Lager im Seebezirk hinter sich vereint. Doch nun hat auch der zweite politische Mandatsträger aus dem Seebezirk mit einem Vollzeitamt seinen Verzicht auf eine Wiederwahl bekannt gegeben. Nur kurz nach Oberamtmann Christoph Wieland (FDP), der neuer Freiburger Polizeikommandant wird, hat am Freitag auch der in Murten wohnhafte Mitte-Staatsrat Olivier Curty nach zwei Legislaturen seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gegeben. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 28. April 2026.