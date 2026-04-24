Neuer Treffpunkt vor dem Berntor

Das Jubiläumszelt auf dem Alten Friedhof steht.

Murten | Seit gestern überdeckt eine Zeltkonstruktion den Alten Friedhof vor dem Murtner Berntor. Unter diesem Dach sollen traditionelle wie auch Jubiläumsanlässe stattfinden.

Wie nennt man nun diese Konstruktion am besten, die seit gestern im Alten Friedhof vor dem Murtner Berntor steht? Ist es ein Festzelt, das aber nicht vollständig von Seitenwänden umgeben wird? Ist es eine Markthalle, die aber für alle möglichen Anlässe offensteht? Ist es ein Beduinenzelt, wie es ein Mitarbeiter der Firma Walden Outdoor als Lieferantin bezeichnet? Oder ist es, wie der für die Koordination der Murtner Jubiläumsfeierlichkeiten zuständige Gemeinderat Markus Ith sagt, das «Chapiteau Jubilé»? uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 24. April 2026.