Murtens Volleyballer sind wieder zurück in der Nationalliga B

Die Murtner Volleyballer freuen sich über den Aufstieg in die Nationalliga B.

Volleyball | Die Männer des TV Murten Volleyball steigen in die Nationalliga B auf. Mit einem diskussionslosen 3:0-Heimsieg gegen City Basel haben sie im Aufstiegsrennen alles klar gemacht.

«Willkommen in der Nationalliga B!» Mit diesen Worten hat ein Basler Spieler beim Shakehands nach dem Spiel am Samstag in der Sporthalle Prehl den Murtner Spielern zum Sieg und zum Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse gratuliert. Die Ausgangslage war für die Murtner nach zwei von vier gespielten Partien mit je einem Sieg und einer Niederlage klar gewesen: Ein weiterer Sieg würde für den Aufstieg in die Nationalliga B reichen. Und natürlich wollten die Murtner diesen Aufstieg vor ihrem Heimpublikum in Spiel 3 klarmachen. Sonst hätte für diesen Sieg noch eine zweite Möglichkeit am Donnerstag auswärts in Kloten bestanden. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 21. April 2026.