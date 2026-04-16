Welcher Zugang zum Stadtarchiv?

Im Murtner Stadtarchiv sind tausende Archivalien aus vergangenen Jahrhunderten untergebracht.

Murten | Über 40 Jahre hat Markus Rubli das Stadtarchiv Murten geführt. Nun wirft ihm eine Historikerin mangelnde Zugänglichkeit vor. Rubli will sich nicht dazu äussern.

Murten Mehr als vier Jahrzehnte lang hat Markus Rubli das Murtner Stadtarchiv betreut. Kaum jemand kannte den Bestand, der sich über 1000 Laufmeter erstreckt, besser als er. Die ältesten Stücke der Sammlung reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Damals waren schriftliche Zeugnisse selten und wurden allesamt auf Pergament verfasst. Mit der Reformation nahm die Schriftlichkeit in Murten deutlich zu. In jener Zeit entstanden etwa zahlreiche Rats- und Gerichtsprotokolle. Mehr als die Hälfte des Archivs stammt allerdings aus der Zeit nach 1920. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 17. April 2026.