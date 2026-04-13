Neue E-Kart-Anlage in Muntelier: «Es ist wie eine andere Welt»

Wie in einem Videospiel können die Fahrerinnen und Fahrer Punkte sammeln.



Muntelier | Nach sechs Jahren flitzen wieder Karts durch das ehemalige Expodrom in Muntelier. Das Konzept unterscheidet sich von der klassischen Kartbahn und setzt eher auf Spielspass statt Tempo.

Seit Ostersamstag ist die Region Murten um ein Freizeitangebot reicher, das bei vielen die Nostalgie wecken könnte. Sechs Jahre nach der Schliessung der beliebten Kartbahn ist neben dem Padelzentrum Casa de Padel im Expodrom in Muntelier (wir berichteten) eine E-Kart-Fläche eröffnet worden. cam

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 14. April 2026.