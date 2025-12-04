Niemand will aus dem Murtner Gemeinderat zurücktreten

Wer schafft den Einzug ins Rathaus Murten?



Murten | Die Murtner Parteien haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen nominiert. Alle bisherigen Gemeinderäte treten wieder an. Sie werden aber herausgefordert.

Vier Sitze für die FDP, zwei für die SP und einen für die SVP: So setzt sich der Murtner Gemeinderat derzeit zusammen. Auch in der kommenden Legislatur? Die sieben bisherigen Mitglieder der Murtner Exekutive kandidieren ausnahmslos wieder und können somit von einem Bisherigen-Bonus profitieren. Bei den Gemeinderatswahlen vor viereinhalb Jahren erreichte die FDP-Liste 33,14 Prozent, diejenige der SP-Grüne 31,44 Prozent, der SVP/Unabhängige 21,24 Prozent, der GLP/Mitte 10,68 Prozent sowie der EVP 3,5 Prozent. uh

