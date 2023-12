Im Narrentempel tanzen die Guggen

Die Murtner Guggen werden 2024 auch im närrischen Tempel für Stimmung sorgen.



Murten | Die Murtner Fastnacht 2024 wird mit einigen Neuigkeiten überraschen: Am Freitagabend findet erstmals ein Guggenball im Narrentempel statt. Die Organisatoren reagieren damit auf den fast ausgebuchten Gastroabend. Und sie verpassen dem Montagabend ein Refit.

Sich bei einem feinen Mehrgangmenü fetzigen Sound von Guggenmusiken und Tambouren einverleiben und dazwischen träfe Schnitzelbänke geniessen – so funktioniert hier der Gastroabend. Dieser kulinarisch-närrische Anlass ist aus der Murtner Fastnacht nicht mehr wegzudenken und bildet quasi den Auftakt zur viertägigen Narrenzeit im Zähringerstädtchen. Und so reservieren sich viele eingefleischte Fastnächtlerinnen und Fastnächtler den Gastroabend von Jahr zu Jahr. Tendenz steigend. Das wird auch 2024 nicht anders sein: Von den elf teilnehmenden Gastrobetrieben sind am Freitag, 1. März 2024, schon heute verschiedene ausgebucht. Einige Restaurants verfügen nur noch über wenige freie Plätze. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 22. Dezember 2023.