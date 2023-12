Hotel Bad Murtensee plant Ausbau

Für den Altbau des Hotels Bad Murtensee hat der Besitzer Ausbaupläne.



Muntelier | Im Hotel Bad Murtensee in Muntelier soll ein kleiner Wellnessbereich entstehen sowie 15 zusätzliche Zimmereinheiten eingerichtet werden. In absehbarer Zukunft wollen die Besitzer mit lokalen Investoren mehrere Millionen Franken für das Hotel und Restaurant aufwenden.

Die Bürgerinnen und Bürger von Muntelier haben an ihrer Gemeindeversammlung vom Donnerstag mit einer grossen Mehrheit der Bad Murtensee AG ein Vorkaufsrecht über 25 Jahre für die Parzelle des Hotelparkplatzes gewährt. «Das Vorkaufsrecht gilt nur, wenn das Bad weiterhin als Hotel und Restaurant betrieben wird», präzisierte Ammann Pascal Pörner an der Versammlung.

Der Besitzer des Hotels Bad Murtensee habe die Gemeinde angefragt, die Parkplatzparzelle zu kaufen; die Gemeinde will diese aber nicht abtreten. So haben sich die beiden Seiten auf ein Vorkaufsrecht geeinigt. «Es gibt dem Besitzer

Sicherheit, um das Restaurant und Hotel auch in Zukunft weiterzuführen», so -Pascal Pörner. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 19. Dezember 2023.