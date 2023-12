Bachverschmutzung im Grossen Moos

Aufgrund einer Heizöverschmutzung in Ried hat die feuerwher zwischen dem Grand Canal und dem Broyekanal eine Ölsperre eingerichtet.



Ried | Sugiez | Im Biberekanal, Grand Canal und Broyekanal ist es zu einer grösseren Ölverschmutzung gekommen. Diese entstand beim Umfüllen von Heizöl in einem Unternehmen in Ried. 2000 bis 3000 Liter Heizöl liefen aus. Drei tote Schwäne wurden gefunden.

Eine Person in Sugiez meldete die Heizölverschmutzung am Freitagabend gegen 16.20 Uhr. Daraufhin erhielten die Feuerwehr Zentrum See, der Wildhüter, das Amt für Umwelt und Polizeipatrouillen den Alarm und rückten an den Ort der Verschmutzung aus, teilte die Kantonspolizei am Freitagabend mit.

Mehrere miteinander verbundene Gewässerläufe waren da bereits verschmutzt: der Biberekanal, der Grand Canal und der Broyekanal. Sofort haben die Einsatzkräfte schwimmende Sperren ausgelegt, um das Öl einzudämmen und seine Ausbreitung zu verhindern, teilte die Polizei mit. uh

