Warten auf Entscheid mit Signalwirkung

Im Gebiet Chaltbrunnenmoos der Gemeinde Muntelier könnte ein nationales Fussballtrainingszentrum entstehen.



Muntelier | Der Standortentscheid des Schweizerischen Fussballverbands für ein nationales Trainingszentrum steht unmittelbar bevor. Käme Muntelier als einer von drei verbleibenden Kandidaten zum Zug, hätte dies für die ganze Region Signalwirkung.

Es sei ein Prestigeobjekt und ein Aushängeschild für den Seebezirk und den ganzen Kanton, sagt Oberamtmann Christoph Wieland in Bezug auf ein mögliches nationales Trainingszentrum des Schweizerischen Fussballverbands in Muntelier.

Sagt die Verbandsspitze Ende Januar Ja zu Muntelier, so würde das Swiss Football Home nicht nur zur Heimat sämtlicher

16 Schweizer Fussballnationalmannschaften, auch die Trainer und Schiedsrichter würden dann in Zukunft in Muntelier ausgebildet. Schliesslich würde wohl der Fussballverband gleich seinen Hauptsitz von Muri BE nach Muntelier verlegen.

Die Mitbewerber von Muntelier sind Chur GR und Cham ZG. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 5. Dezember 2023.