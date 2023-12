ARA Seeland-Süd ist voll im Zeitplan

Die Arbeiten an der ARA Seeland Süd laufen auf Hochtouren.



Muntelier | Seit einem halben Jahr laufen die Arbeiten zur ARA Seeland-Süd mit Standort in Muntelier. Sie kommen wie geplant voran, wurde an der Delegiertenversammlung bekannt. Der Baufortschritt zeigt sich auch im Budget und im Finanzplan.

«Fahrplanmässig sind wir auf bestem Weg.» Dies sagte Peter Jaberg, Präsident der Baukommission, am Mittwoch an der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands ARA Seeland-Süd knapp ein halbes Jahr nach dem Baubeginn. «Es ist nun eine Grossbaustelle. Und das wird sich noch akzentuieren.» Tatsächlich ist seit diesem Baubeginn im Juni viel passiert. «Schon die Vorbereitungsarbeiten waren sehr umfassend», so Jaberg. Alleine die Arbeiten zur Installation der eigentlichen Baustelle hätten rund 1 Million Franken gekostet. uh

