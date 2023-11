Oberamt sieht keinen Handlungsbedarf

Der Stein des Anstosses: Die zukünftige Nutzung des ehemaligen Ärztezentrums in Courgevaux.



Courgevaux | Der Oberamtmann des Seebezirks sieht keine Verstösse und keine Dysfunktion innerhalb des Gemeinderats von Courgevaux. Er sieht deshalb davon ab, eine Untersuchung zu eröffnen.

Der Haussegen schien gehörig schief zu hängen in Gurwolf, als im September vier Gemeinderäte in einem Rundschreiben im Namen «der Mehrheit des Gemeinderats» mitteilten, das Gebäude Hauptstrasse 52 solle verkauft werden, die Gemeindeverwaltung ziehe an den alten Standort zurück, und die Studie für eine neue Schule und eine Mehrzweckhalle werde nicht weitergeführt. Stattdessen wolle man sich auf das Kernprojekt «Neuer Dorfplatz» konzentrieren. Dieses Schreiben erfolgte, nachdem die Gemeindeversammlung einen Kredit zum Umbau des ehemaligen Ärztehauses verweigert hatte. uh

