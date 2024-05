Pantschau-Beachevent – wie Kurzurlaub

Am Samstag lockte die grösste Surfbörse der Schweiz bei wechselhaftem Wetter zahlreiche Wassersportinteressierte auf die Pantschau. Florine und Mahault, Estavayer. Soeben noch mit seinem Wingfoil auf dem Murtensee: Balz Müller, aus Ipsach. Andrea Meister, Thun, mit Camille Zimmermann, Aetigkofen. Pumpfoiler Kilian Braun, aus Kriens. Karim Hamdi, Lausanne, Simon Inauen, Cortaillod. Andreas Bächler, Murten, Sabina Kohli, Biel. Guillaume und Lucile, aus Freiburg. Daniel Lehmann und Sandra Riedo, Bösingen. Die Beachvolleyballerinnen Jaël und Lisa. Aus Kerzers: Lorenz und Monika Moser, Bise Noire. Bistro Bise Noire: Jean-Marc, Naomi, Säschu, Xenia und Adrian.



Murten | Vom 24.–26. Mai fand auf der Pantschau die Surfclassic 2024 mit ihren zahlreichen Attraktionen statt. Das Bise Noire Beach-open ist seit 1994 ein wichtiger Bestandteil dieses Anlasses und macht die Surfclassic zu einem einzigartigen Beachevent. Am Freitag konnten die Besuchenden den spannenden Auftakt des Beachvolley Open bestaunen. Weiter im Programm standen Wind-, Kite-, Wingsurf und SUP. An der Ausstellung wurden die neusten Boards und Segel präsentiert und durften getestet werden. Dieses Jahr zum ersten Mal an der Surfclassic mit dabei: Wing- und Pumpfoil. Essen und Getränke gabs im Bistro und an der Beachbar.

Sandra Schüpbach