In goldenen Jahren bröckelt der Glanz

Begegnen sich auf Augenhöhe: Esther Gemsch und Roland Röthlisberger, der Organisator des Open-Air-Kinos Murten.



Murten | Die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch brilliert in der Komödie «Die goldenen Jahre». Am Montag war sie zu Gast beim Open-Air-Kino Murten und erzählte dem Publikum, wie sie um die Hauptrolle kämpfen musste und wie abenteuerlich es bisweilen auf dem Set zuging.

Gleich in zweierlei Hinsicht war die Vorderniere des diesjährigen Open-Air-Kinos in Murten ein Erfolg für Roland Röthlisberger. Zum einen war die Vorstellung der Schweizer Komödie «Die goldenen Jahre» am Montagabend zu zwei Dritteln besetzt.

Und der Himmel klarte, wie später die Nacht, immer mehr auf. Zum anderen konnte der Organisator erneut Esther Gemsch als Live-Gast vor dem 90-minütigen Film gewinnen. Dieser lockte bereits am 7. Juli viel Publikum ins Freiluftkino vor den Toren der Stadt Murten. mkc

