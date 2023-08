Ein Advokat der Wildtiere und der Natur

Die FN-Roadshow machte in Murten Halt: Talk-Gast von Margrit Käch (rechts) war Elmar Bürgy, ehemaliger

Wildhüter und Fischereiaufseher.



Murten | Fast drei Jahrzehnte lang war Elmar Bürgy Wildhüter und Fischereiaufseher im Seebezirk. Vergangenen Donnerstag erzählte der frisch pensionierte Seebezirkler im Regio-Talk, wie er zu seinem Amt fand, was für prächtige Welse im Murtensee leben und wo sich im Seebezirk ein Wolf aufhält.

Wenn auf dem Berntorplatz in Murten ein Event angesagt ist, dann fehlt es selten an Publikum. Auch vergangenen Donnerstagabend nicht, als die Roadshow der «Freiburger Nachrichten» und des «Murtenbieters» ihren ersten Halt im Seebezirk machte. Die Tische und Bänke vor den Toren der Stadt Murten füllten sich schnell, als das Alphorntrio Bäreloch zur Begrüssung aufspielte. Und das Sommerwetter zeigte sich von seiner besten Seite.

Talk-Gast Elmar Bürgy nahm das Mikrofon mit einem zufriedenen Lachen in die Hand. Kein Wunder: Der 60-jährige Seebezirkler ist Ende Juli in Pension gegangen. «Ich konnte einen grossen Rucksack abgeben», verriet er. Mit im Gepäck war auch das Handy, das ihn an so manchen Tagen auf Trab hielt. Nun seien die Türen offen, so Bürgy, um sich auf neue Abenteuer und Reisen einzulassen. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 8. August 2023.