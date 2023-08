«Zusammen sind wir stärker»

Ein überwältigender Feuerregen ergiesst sich über dem Murtensee.



Murten | Ein fulminantes Feuerwerk, viel Musik und Geselligkeit: Die Murtner und Murtnerinnen haben den Nationalfeiertag ausgiebig zelebriert. Gastredner und Museumsleiter Denis Decrausaz sprach über die Kraft gelebter Traditionen.

Der sorgenvolle Blick zum Himmel erübrigt sich endlich, als die Murtner Stadtmusik am Dienstagabend aufspielt. Der Regen hat sich rechtzeitig von dannen gemacht, das Wetter wird halten. Und so kann der Geburtstag der Schweiz auch am idyllischen Ufer des Murtensees ohne Regenschutz gefeiert werden. Entsprechend zahlreich hat sich das Publikum auf der Säulimatte eingefunden. Die Ambiance ist stimmungsvoll. Das trifft auch auf den Himmel zu, der das flotte Spiel der Stadtmusik unterstreicht. Dazwischen sorgen die rassigen Trommelwirbel der Tambouren immer wieder für staunende Gesichter bei Klein und Gross. mkc

