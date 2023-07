Spavetti AG stellt Weichen für Zukunft

Auf dem Weg in eine gesicherte Zukunft: Die Spavetti AG hat seit 1. Juli neue Eigentümerstrukturen..



Kerzers | Die Spavetti AG in Kerzers gehört zu den grössten Betrieben in der Gemüseverarbeitung der Schweiz: Nun hat sich das Familien-unternehmen mit dem Seeländer Gemüseproduzenten Daniel Rytz zusammengeschlossen und eine neue Eigentümerstruktur gebildet.

Seit bald 150 Jahren ist die Spavetti AG in Kerzers in der Gemüseverarbeitung tätig und wird bereits in fünfter Generation geführt. Nun hat sich das Familienunternehmen mit einem Seeländer Gemüseproduzenten zusammengeschlossen, mit -Daniel Rytz aus Wileroltigen. Per 1. Juli hat der Landwirt gemeinsam mit einem Partner, Lukas Steiner, die Aktienmehrheit der Spavetti AG übernommen. Mit dieser neuen Eigentümerstruktur sei das Unternehmen nachhaltig für die Zukunft aufgestellt, teilt der Verwaltungsrat der Spavetti AG mit. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 18. Juli 2023.