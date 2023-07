Zeit der Überschwemmungen ist vorbei

Der Ausbau des Broyekanals bildete eines der Kernstücke der zweiten Juragewässerkorrektion.



Sugiez | Seit 50 Jahren hat das Seeland keine eigentliche Hochwasser-katastrophe mehr erlebt. Dies ist dem Abschluss der zweiten Juragewässerkorrektion im Sommer 1973 zu verdanken. Diesem Jubiläum widmet der «Murtenbieter» eine Sommerserie und geht dabei auf verschiedene Aspekte rund um das Generationenprojekt ein. Den Auftakt bildet eine Einordnung mit einem Historiker.

«Jede Gewähr ist vorhanden, dass der wirtschaftliche Aufschwung im Seeland auch in Zukunft prächtige Resultate ergeben wird, sofern es gelingt, die düstere Wolke, die sich immer mehr über der Gegend des Mooses ankündigt, rechtzeitig zu verscheuchen.» Mit diesen Worten richtete sich Bundesrat Rudolf Minger 1952 an die Berner Regierung und mit ihr auch an die anderen Kantone im Bereich der Juragewässer. uh

