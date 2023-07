Sommergefühle unter 25 000 Musikfans

Begeisterte Fans beim Konzert von Peter Maffay.



Murten | Zur zehnten Austragung des Open-Air-Festivals Stars of Sounds fanden sich an vier Tagen rund 25 000 Besucherinnen und Besucher auf der Murtner Pantschau ein. Das Gelände war vom Auftakt mit Peter Maffay bis zum Schlusspunkt mit Gölä immer gut gefüllt.

In der Regel dauert das Stars of Sounds in Murten drei Tage. Für die zehnte Austragung dieses Jahr führten die Organisatoren mit dem Sonntag noch einen vierten Tag hinzu. Und sie wurden belohnt: 25 000 Besuchende strömten über die vier Tage auf das Festivalgelände. Trotzdem wird das Festival nächstes Jahr wieder zum traditionellen Format von drei Tagen zurückkehren. Gemäss einer Mitteilung der Organisatoren findet es dann vom 4. bis 6. Juli statt.. uh

