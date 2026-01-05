Prosit Neujahr in Muntelier

Die Gäste genossen das Apéro in der Cabane. Karin Leu, Vereinspräsidentin, und Michel Johner, Dorfarchivar, beide Muntelier. Gilberte Scherzinger, Muntelier, und Marianne Oppliger, Murten. Gabriela und Marius Schneuwly, Muntelier. Markus Schmid und Maria Radecke, beide Muntelier. Elisabeth und Ulrich Fasnacht, Muntelier. Charlotte Kuenzler, Muntelier, und Karin Ledermann, Murten. Jürg Sieber und Cornelia Schmid, beide Muntelier. Yvan Suter und Esther Wiedmer, Muntelier. Alexandra Farner und Thomas Specht, Muntelier.



Muntelier | Prosecco, Kürbissuppe und Sauerteigbrot standen am ersten Tag des neuen Jahres in der Cabane in Muntelier bereit, denn die Gemeinde Muntelier und der Verein La Cabane luden zum traditionellen Neujahrsapéro ein. In einer kurzen Ansprache begrüsste die Vereinspräsidentin, Karin Leu, die Gäste. Anschliessend gab Michel Johner einen spannenden Überblick der Dorfentwicklung der letzten 75 Jahre. Der Anlass bot die Gelegenheit, gemütlich ins neue Jahr zu starten.

Willi Piller