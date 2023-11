Räbeliechtli vertrieben böse Geister

Ob Sterne, Herzen oder Kindernamen: Die Räbeliechtli wurden mit viel Fantasie und Liebe zum Detail geschnitzt.



Murten | Am Abend vor dem Martinsmarkt erstrahlt das Murtner Stedtli jeweils in besonderem Licht. Dann ziehen die jüngsten Kinder der Primarschule mit selbstgeschnitzten Räbeliechtli durch die Gassen. Heuer fiel das stimmungsvolle Brauchtum mit Halloween zusammen.

Etwas mulmig war es dem ein oder anderen Kind am Dienstagabend schon zumute, als es sich auf dem lebhaften Primarschulhausplatz zu seinen Klassenkameraden gesellte. Die nun schnell einbrechende Nacht hatte den Platz und das Städtchen in Dunkelheit gehüllt. Und überall waren kleine Hexen, Skelette und Geister zugegen. Gut, war da noch die vertraute Hand von Mama oder Grosspapa. Oder die Lehrerin, die beruhigende Worte sprach und beim Richten der Räbeliechtli half. Um 19 Uhr ging es dann los. Singend machte sich mehr als ein Dutzend kleiner, leuchtender Tatzelwürmer auf in Richtung Stedtli. mkc

