Ein märchenhafter Abend

Usem Märliland: Sandra Leuthold, Kirchberg, Ste Schärer und Sa Oppliger, beide Murten. Nico Sedonati, Muntelier, und Carine Oosterwijk, Bösingen. Luca Atroce und Marta Wachelka, Brasserie Murten. Grit Haeussler, Muntelier, und Barbara Beer, Galmiz. Manuela und Michel Jallard, Murten. Der Wolf hat die Grossmutter gefressen: Natascha und Rolf Scherz, Murten. Daniel und Sandra Sidler, Murten. Barbara Aebi und Fred Hubmann, Galmiz. Daisy Fetzer und Lucy Faller, beide Murten. Irène und Marc-André Fuchs, ehemaliges Prinzenpaar 2003. Ausgelassene Stimmung in der Brasserie Murten. Jean-Pierre Haeussler, Muntelier, und Hanspeter Füri, Ins.



Murten | Seit Jahrzehnten findet am ersten Freitagabend im März vor Fastnachtsbeginn in zahl-reichen Restaurants in und um Murten der beliebte Gastroabend statt: abwechslungs-weise begeistern ortsansässige Cliquen die Gäste mit Guggenmusik und sorgen Schnitzelbänkler aus nah und fern für humorvolle Unterhaltung in Versform. Dieses Jahr wählte die Brasserie Murten das Thema «Märchen». So sassen vergangenen Freitag Schneewittchen neben dem bösen Wolf, Prinzessin neben Zwerg und Rapunzel neben Shrek. Ein märchenhaftes Durcheinander.

Willi Piller