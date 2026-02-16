Riesiges Interesse am Panorama 1476

Julia Senti, Gemeinderätin, Pierre Schuwey, Präsident AAPM, Alexander Schroeter, Vize-Stadtammann, Denis Decrausaz, Direktor Museum Murten, Daniel Jaquet, Geschichtsprofessor, und Rudolf Herren, Gemeinderat Murten. Hans Zürcher und Viktor von Arx, beide aus Murten. Die Liedermacherin Véronique Müller aus Murten. Camille Lavalette mit Marc Thiémard und Clémence, Freiburg. Christine und René Schneuwly, ältester Ammann der Westschweiz, Granges-Paccot, mit Eveline Maradan aus Freiburg. Jean-Pierre und Martine Bozzoli, mit Serge und Pascale Lachat, Genf. Sascha Küchenmeister, Schmitten, und Andrea Merz, Murten. Edith Neuhaus und Mireille Zappelli, beide aus Freiburg. Yohann Thenaisie und Grégory Thonney, Lausanne.



Murten | Im Rahmen des 550. Jahrestags der Schlachten von Grandson und Murten fand am 13. Februar 2026 eine öffentliche Konferenz und Vernissage statt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom «Verein der Freunde des Panoramas Murten-1476» und dem Museum Murten organisiert. Infolge des riesigen Ansturms von knapp 200 Besuchenden wurde die öffentliche Informationsveranstaltung in der Aula der Orientierungsschule Region Murten durchgeführt. Im Anschluss stand für die Gäste ein wunderbares Apéro bereit.

Sandra Schüpbach