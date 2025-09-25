Generalrat räumt die Lauben auf

Detaillisten und Gastronomen müssen unter den Lauben der Hauptgasse künftig einen Mindestdurchgang für Passanten gewährleisten.



Murten | Am Mittwoch hat der Murtner Generalrat ein neues Laubenreglement verabschiedet. Dieses soll

in der Altstadt barrierefreies Flanieren gewährleisten, auch mit Kinderwagen oder Mobilitätshilfe.

In der Hochsaison mit Kinderwagen oder Rollstuhl durch die Lauben der Murtner Hauptgasse schlendern klingt zwar gemütlich, kann aber schnell zum ungeplanten Hindernislauf werden. Und zwar dann, wenn Kleiderständer, Restauranttische oder Angebotstafeln den Durchgang versperren. Solche Szenen soll künftig das revidierte Laubenreglement vermeiden, das der Murtner Generalrat am Mittwochabend ohne lange Diskussion verabschiedet hat. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 26. September 2025.