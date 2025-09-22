Ringen um die Traubenernte

Dicht umhüllend schützen Netze die Weintrauben am Vully vor dem Verzehr durch Vögel.



Vully | Amseln und Stare konkurrenzieren am Vully mit den Winzern um reife Trauben. Diese schützen ihre Ernte mit Netzen vor hungrigen Besuchern. Für die Vögel birgt das allerdings Risiken.

Die Hänge des Vully sind dieser Tage zu grossen Teilen in blaue Kunststoffbahnen gehüllt – pünktlich zum Beginn der Weinlese. Jolan Schmutz, der dort zusammen mit seinem Bruder ein Weingut führt, zeigt sich zufrieden mit der Ausgangslage: «Die Trauben haben in diesem Jahr einen hohen Zuckergehalt. Für den Wein ist das ideal.» Doch der süsse Saft lockt nicht nur Winzer und Weinliebhaber in die Rebberge am Murtensee, sondern auch zahlreiche Vögel auf der Durchreise. «Die Region ist nicht nur ein Touristenmagnet für Menschen, sondern auch für Zugvögel», bemerkt Schmutz. sea

