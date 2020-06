Saia-Burgess baut in Murten massiv Stellen ab

Für die Hälfte der Mitarbeitenden bei Saia-Burgess Controls in Murten läuft es bald nicht mehr rund: 63 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden.



Murten | Das Industrieunternehmen Saia-Burgess Controls will die gesamte Produktion in Murten schliessen und sie ins Ausland verlagern. 63 der rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären vom Stellenabbau betroffen.



Seit Mittwoch ist es publik – das Unternehmen Saia-Burgess Controls plant, seinen Produktionsstandort in Murten aufzugeben. Er soll, wie auch Teile der Forschung und Entwicklung, nach Rumänien und China verlagert werden. Für die rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Murten heisst das: Die Hälfte von ihnen könnte den Arbeitsplatz verlieren. Das ist ein herber Schlag für den Betriebsstandort Murten und für die Belegschaft. Die auf Steuerungen fokussierte Unternehmenseinheit Saia-Burgess Controls wurde 2012 vom amerikanischen Unternehmen Honeywell übernommen. Bereits 2014 wurden bis zu 40 Arbeitsplätze aus dem Bereich Produktion ins Ausland ausgelagert. Und 2019 wurden erneut wegen Auslagerung von Produktionseinheiten zehn Stellen gestrichen.

