Muntelierer Hotel mit neuer Direktion

Das neue Direktorenpaar des Hotels Bad Murtensee, Silke und Peter Sperner, in den Räumlichkeiten der früheren Bäckerei.



Murten | Das Hotel Bad Murtensee in Muntelier startet mit einem neuen Direktorenpaar in die Sommersaison. Am 1. März haben Silke und Peter Sperner den Betrieb von Iris Flückiger übernommen, die etwas mehr als ein Jahr Direktorin gewesen war.

Wie das Hotel mitteilt, sind Silke und Peter Sperner seit vielen Jahren als Direktorenpaar im Mittelland tätig. Ab 2012 leiteten sie während sechs Jahren das Klosterhotel St. Petersinsel, und ab 2018 waren sie Gastgeber im Landgasthof Lueg. Nun zieht es sie wieder ins Seeland zurück. Gemäss der Mitteilung des Hotels wird Silke Sperner fürs Logement und die Administration verantwortlich sein, während ihr Mann sich um die operative Leitung und Strategisches kümmern wird. uh

