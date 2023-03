Schule stellt Hygieneartikel gratis bereit

Die OS der Region Murten bietet Schülerinnen neu kostenlos Hygieneprodukte an.



Murten | Die Orientierungsschule der Region Murten stellt seit diesem Monat Hygieneprodukte gratis

zur Verfügung. In den Toiletten der Schülerinnen finden sich nun Dispenser mit Damenbinden.

«Der Gemeindeverband Orientierungsschule (OS) der Region Murten will den Schülerinnen eine niederschwellige, schamfreie Grundversorgung mit Hygiene-Produkten während den OS-Jahren anbieten.» Dies teilt der OS-Verband in einem Communiqué mit und informiert, dass Anfang März ein Pilotprojekt für die Gratisabgabe von Hygieneprodukten gestartet wurde. So seien über die letzten Ferien Dispenser mit Damenbinden in den Mädchentoiletten und einer Behindertentoilette der OS installiert worden. Das Pilotprojekt dauere vorläufig ein Jahr, und die Kosten dafür seien im Budget 2023 vorgesehen. Nach Ablauf dieser Pilotphase werde dann über eine allfällige definitive Einführung des Angebots entschieden. uh

