Murten im Banne der Kadetten

Murten | Die Kadettentage in Murten sind am Sonntag mit der Rangverkündigung im Stedtli erfolgreich zu Ende gegangen.

Neun Jahre ist sie in einem Schulhauskeller eingelagert gewesen, pünktlich zu den Kadettentagen 2025 über das vergangene Wochenende hing sie wieder an der Fassade des Berntor-Schulhauses: die riesige Fahne der Murtner Kadetten mit dem herzlichen Willkommensgruss.

Dieses Banner machte auch klar, was über das Wochenende in Murten abging: Der Seebezirkler Hauptort war von Freitagabend bis Sonntag ganz in der Hand der Kadettinnen und Kadetten aus Murten, Thun, Burgdorf, Langenthal, Huttwil und dem Kanton Zürich. 986 Kinder und Jugendliche nahmen daran teil und massen sich im Sport und zum Teil auch in ihren Musikformationen. Die Kadettentage finden im Turnus der vier Berner und des Murtner Korps statt, üblicherweise jeweils für zwei aufeinanderfolgende Jahre. Nach Thun war nun Murten wieder an der Reihe. uh

