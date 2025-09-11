Ein altes Gefängnis, das nicht mehr haltbar ist

So soll das neue Zentralgefängnis in Bellechasse aussehen.



Freiburg/Bellechasse | Das Freiburger Stimmvolk entscheidet am 28. September über den Bau eines neuen Zentralgefängnisses in Bellechasse. Warum dies nötig ist, machte eine Begehung im derzeitigen Gefängnis klar.

Das Zentralgefängnis in der Freiburger Unterstadt ist veraltet. Das Gebäude wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut und dient seit 1893 als Gefängnis. Die Bedingungen sowohl für das Personal als auch für die Insassen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Hinzu kommt, dass sich das Gefängnis inmitten eines Wohngebiets befindet, was offensichtliche Probleme hinsichtlich der Sicherheit und des Zusammenlebens mit sich bringt. Ausserdem steht das Gebäude unter Denkmalschutz: Renovierungsarbeiten wären äusserst schwierig durchzuführen und würden zu hohe Kosten verursachen. uh

