Sechs Gemeindepräsidenten treten nicht mehr an

Syndic Eddy Werndli (stehend) wird ab nächstem Jahr keine Gemeindeversammlungen in Courgevaux mehr leiten.



Seebezirk | Am 8. März 2026 finden im Kanton Freiburg die nächsten Gemeindewahlen statt. Eine Umfrage des Murtenbieters zeigt: Sechs Gemeindepräsidentinnen oder -präsidenten im Seebezirk treten nicht mehr an.

In ziemlich genau einem halben Jahr, am 8. März 2026, werden im Kanton Freiburg die Vertreterinnen und Vertreter in die Gemeindeämter gewählt. Dies also einerseits für die Gemeinderäte, aber auch für Gemeindeparlamente, wo es solche gibt. Bereits vor einiger Zeit haben an einem Ammännertreffen die Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen des Seebezirks ihre Absichten bekannt gegeben, ob sie wieder kandidieren oder nicht. Der Murtenbieter hat nachgefragt und kommt zum Ergebnis, dass in 6 der heutigen 15 Seebezirkler Gemeinden die jetzigen Amtsträger nicht mehr antreten. uh

