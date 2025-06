Seebezirkler Gemeinden vor Anpassung: Feuerwehr betroffen

Pascal Pörner, Amann von Muntelier, tritt als Präsident des Gemeindeverbandes See zurück.



Seebezirk | Pascal Pörner ist als Präsident des Verbandes der Gemeinden des Seebezirks abgetreten. Gleichzeitig stellte er neue Verbandsstrukturen für die nächste Legislatur in Aussicht.

Seit 2013 ist er im Vorstand des Verbands der Gemeinden des Seebezirks, seit vier Jahren dessen Präsident. Nun ist Pascal Pörner von seinem Amt an der Spitze des Bezirksverbands zurückgetreten. An der Delegiertenversammlung vom Dienstag in Muntelier wurde er verabschiedet. An seiner Stelle tritt die Muntelierer Gemeinderätin Cornelia Schmid-Hörhager in den Vorstand. Guy Petter, Syndic von Mont-Vully, wird den Gemeindeverband bis Ende Legislatur interimistisch führen. uh

