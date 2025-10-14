Mit Schlüssel durch Raum und Zeit

Auch verschiedene Zukunftsvisionen für Murten sind Teil des geheimen Rundgangs.



Murten | Am Samstag eröffnete der Circuit Secret Murten Licht ein neues Programm. Die Besucherinnen und Besucher erwarten immersive Lichtprojektionen, die durch Urknall, Murtenschlacht und kuriose Stadtgeschichten führen.

Ausgerüstet mit einem schweren Schlüssel beginnt die Reise im Museum Murten. Die Rede ist vom Circuit Secret Murten Licht, der am Samstag erneut seine Pforten fürs Publikum geöffnet hat. Schlüssel und Karte sind dabei das Ticket in verborgene Winkel der Altstadt. Die Schatzsuche für Erwachsene und auch Kinder führt zu sonst verschlossenen Ecken im Stedtli und verschafft den Zugang zu verschiedenen immersiven Lichtinstallationen. Zwar seien die versteckten Orte dieselben geblieben wie zu Beginn des Projekts im Jahr 2021, bestätigt Projektleiterin Zayane Cherbuin auf Anfrage. Erstmals erneuert worden hingegen sei der Inhalt: «Die Installationen sind neu angedacht.» sea

