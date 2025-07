«Sie haben das Herz auf dem Platz gelassen»

An ihrem letzten Länderspiel gegen Frankreich schoss Lüthi-Moser ein Tor.



Murten | Die Murtnerin Helga Lüthi-Moser gehörte in den Anfangsjahren des Schweizer Frauenfussballs zur Nationalmannschaft. An der Heim-EM fiebert sie nun mit der neuen Generation mit.

Es ist angepfiffen: Die Frauenfussball-EM in der Schweiz hat begonnen, und mit ihr ein Fussballfest, das Tausende Fans im ganzen Land begeistert. Unter ihnen auch eine, die den Schweizer Frauenfussball von Beginn an mitgeprägt hat: Helga Lüthi-Moser. Zwischen 1976 und 1987 lief sie für die Nationalmannschaft auf, damals noch unter ihrem Mädchennamen Moser. Insgesamt bestritt sie 40 Länderspiele und spielte in der höchsten Schweizer Frauenliga beim FC Bern Damen, den heutigen YB Frauen. Zu Lüthi-Mosers Ehren sind in der Murtner Altstadtbuchhandlung aktuell verschiedene Erinnerungsstücke ausgestellt, darunter alte Zeitungsberichte, Trikots und Teamfotos der damaligen Nationalmannschaft. sea

