Angebot von Meyriez immer gefragter

Die Leistungen des HFR Standorts Murten-Meyriez bleiben gefragt.



Freiburg | Im kommenden Jahr will der Kanton Freiburg eine neue Spitalliste publizieren. Nun liegt eine Bedarfsabklärung vor, die zeigt, dass fast sämtliche medizinischen Leistungen in Zukunft noch viel stärker in Anspruch genommen werden. Auch jene des Spitals in Meyriez.

Der Kanton erhebt die Bedürfnisse an medizinischer Versorgung, schreibt die Abdeckung öffentlich aus und erstellt dann eine Spitalliste, die detailliert aufzeigt, welche Gesundheitsinstitutionen mit welchen Leistungen beauftragt werden.

Die letzte Freiburger Spitalplanung mit einer solchen Spitalliste stammt aus dem Jahr 2015. Nun sind die Arbeiten für die nächste Spitalplanung im vollem Gang. Diesen Sommer werden die abzudeckenden Leistungen ausgeschrieben, und 2024 soll die nächste Spitalliste veröffentlicht werden. uh

