So planten sie für den Ernstfall

Im Hintergrund des Murtenlaufs sorgten zahlreiche Einsatzkräfte und Freiwillige für die Sicherheit in den Zuschauerrängen und der Athleten.



Murten | Am Sonntag fand der 91. Murtenlauf statt. Um im Notfall auf alles gewappnet zu sein, regelte ein 100-Seiten-Dossier verschiedenste Szenarien von Gewitter bis zur Demonstration.

Medizinische Notfälle, Verkehrsprobleme, plötzliche Wetterumschwünge oder eine unangekündigte Demonstration: Dies entspricht nur einem Bruchteil der Szenarien, die an der gestrigen 91. Ausgabe des Murtenlaufs hätten schiefgehen könnten. Damit an diesem historischen Volkslauf heikle Situationen rasch entschärft werden können, hat Direktor Marc Mauron im Vorfeld ein umfassendes Sicherheitskonzept erstellt. «Ziel ist, so viel wie möglich im Voraus zu bedenken, damit wir im Ernstfall schnell und professionell reagieren können.» Das Konzept reiche über die medizinische Versorgung hinaus. Es umfasst etwa Rettungs- und Einsatzpläne, Vorgaben zur Verkehrssicherung oder Crowd Management. «Wir denken breit», fasst Mauron den Ansatz zusammen. sea

