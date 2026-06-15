Sommer, Sonne, Sunneblueme

Sorgten über Mittag für musikalische Unterhaltung: René Schmid und Freunde. Roland Schwab, Drehorgelspieler, mit Regine Schlaginhaufen, Gründerin der Grossfamilie Sunneblueme. Käh Etter, Lurtigen, mit Rita Wieland, Salvenach. Klara Sommer, Lurtigen, mit Leïne und Sohn Daniel. Vater und Grossvater von Leïne: Andreas und Peter Jungo, Cordast. Isabelle Schneuwly, Murten, mit Grosskind Lean. Alle Jahre wieder als Schminkteam im Einsatz: Carla und Peppi. Irmgard Spack, Laupen, mit Margrit Gamma, Gemeinderätin Gurmels. Jan Krebs mit seinen Söhnen Mael und Noah, Flamatt. Eveline Bertschy, Guschelmuth, Pascal Känzig, Murten (Präsident Verein Sunneblueme), und Jacqueline Jost, Guschelmuth.



Kleinguschelmuth | Es lebt sich gut in Kleinguschelmuth: So lautet das Motto der Aussenwohngruppe Sunneblueme.

Am traditionellen Sommerfest vergangenen Samstag konnten die zahlreichen Gäste dies gleich selbst erleben. Das vielfältige Programm bot sowohl musikalisch als auch kulinarisch ein abwechslungsreiches Erlebnis. Für die Kinder stand ein breites Angebot an Spielmöglichkeiten bereit. Viele ehemalige Familienmitglieder und Freunde nutzen die Gelegenheit, sich wiederzusehen, und genossen das Fest gemeinsam.

Willi Piller