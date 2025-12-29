Sprachengesetz kommt im Seebezirk unterschiedlich an

In Murten ist die Zweisprachigkeit alltäglich, aber noch nicht offiziell.



Seebezirk | Die Vernehmlassung zum Gesetz über die Amtssprachen ist abgeschlossen. Drei Seebezirkler Gemeinden haben Stellung genommen, mit unterschiedlichen Ansichten über die Zweisprachigkeit.

Abgesehen von Courtepin hat keine Freiburger Gemeinde eine vom Kanton anerkannte Amtssprache. Dies soll sich aber gemäss dem Entwurf eines Gesetzes über die Amtssprachen ändern, das auch den Weg für zweisprachige Gemeinden öffnet. Der Staatsrat hatte im Juni seinen Vorschlag präsentiert (wir berichteten), zuletzt ist dieses Projekt in Vernehmlassung gewesen. Im kommenden Jahr soll der Entwurf dem Grossen Rat vorgelegt werden. Ein Inkrafttreten wäre per 2027 möglich. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 30. Dezember 2025.